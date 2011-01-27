Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Мне нужен скрипт, который сможет в режиме реального времени брать информацию с сайтов (www.digikey.com и прочих, список дам полный) и вставлять на мой сайт.

например по такому принцыпу сделан сайт www. e l i t a n.ru

14 лет назад
radan_kiev
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад