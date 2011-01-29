Парсер новостей Гугла в MODx

Задача:

Парсим новости с : http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fnews.google.ru%2Fnews%3Fq%3D%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divns%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26output%3Drss

Далее записываем все ето в базу данных + картинки сохраняем в указанную папку.

CMS MODx (сохраняем в дерево документов) нужно для того что б была возможность редактировать.

Обновлять будет менеджер как ему удобно, тоесть в Результате получаем Модуль для MODx в котором указываем в какую папку грузить картинки и куда сохранять новости + кнопка получить новые Новости.

Сделать нужно оперативно (1-2 дня максимум)

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