Нужен фильтр параметров ноутбуков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок271 просмотр

Нужен фильтр параметров ноутбуков на моем сайте www.4emodan.kiev.ua.

Внешний вид фильтра,с возможностью ставить галочки напротив категорий фильтра:

Производитель:

asus

acer

...

Экран

8

10

11

...

Ит.п. Кто возмется?спасибо!

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Opencart
14 лет назад
vetallink
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14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров