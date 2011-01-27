Написать плагин по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Работа с Social Engine 3.x версии

Требуется на основе плагина "объявления" сделать плагин "организации".

14 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров