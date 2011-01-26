Срочно создать сайт на NetCat

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки195 просмотров

Необходимо разработать сайт на NetCat и сверстать к нему макет из PSD. Основной функционал – визитка и небольшой интернет-магазин. Срок выполнения 3 дня. Олата по факту или заливаете на свой хост я смотрю.. и все оплачиваю, а вы переносите на мой.

14 лет назад
misorubka2010
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров