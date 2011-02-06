Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка96 просмотров

Доработать админку согласно ТЗ

14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Отлично выполненная работа. Сделано на совесть. В процессе работы Василий предложил грамотное решение по интерфейсу - лучше, чем изначально планировалось. Спасибо за работу!
Как всегда все отлично, продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад