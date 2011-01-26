Нужно Подправить аккордеон (работы на "5" мин). на стр. сайта установлен аккордеон(не я ставил) на меню,при заходе на эту стр. первое меню раскрывается автоматически, нужно это исправить(чтобы все закрыто было).
Помощь по флемворку Yii
Необходимы краткие консультации по Yii готов либо платить либо возможно что то сделать в замен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
1. Дописать редактирование заказов через админку с правами супер-админа. - Удаление позиций товара; - Изменение цены и кол-ва; - Возможность сформировать новый счет после изменения заказа (нужен функционал реализованный в оформлении ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать граббер для pg real estate solution, лучше, чтоб объявления тянулись из http://baza-winner.ru/ Пожалуйста цены и сроки.Закрыт14 лет назад
Нужна небольшаяя программка для автоматизации пользователя в социалке мой-мир.майл.ру. Функционал: - авторизация на сайте через интерфейс программы. - функция "автофренд", то есть программа должна самостоятельно акцептить предложения "дружить" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен программист на php для того, что бы сделать апгрейд сайта на phpfox. На сайте есть модули и изменения - их сохранение не интересует, интересует сохранение юзеров и их фоток и всего, что там к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать скрипт линеечек для худеющих с указанием веса до, после и в процессе похудания. Примеры таких линеек: http://diaet.abnehmen-forum.com/diet/tickerd/ http://lines.nadietah.ru/vlin.php?ltype=&sl=&sb=&pl=&pb=20 http://lines.myjane.ru/?type=8&line=52&l=1 http://pepsilight.ru/lines http://hudeemtut.ru/lines/thin.php http://www.hudeem-vmeste.ru/lin/index.php ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Существует тег , с помощью которого можно в любое место сайта вставить содержимое любой другой странички (в т.ч. и с других сайтов). В данном случае ихний (Вконтакте) яваскрипт в месте, где должны быть комментарии вставляет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Апплет должен подгружаться в любой браузер, брать информацию с компьютера пользователя, считывать электронный ключ, как у https://ibank.ukrsibbank.com/ua/legal_person (см.картинку) и в зашифрованном виде передавать в государственные органы. Алгоритм шифрования, как у продуктов http://iit.com.ua/Закрыт14 лет назад
Сайт на .net + mssql aspx Регулярно поражается вирусами. необходимо пофиксить дыры и удалить вирус. Цена договорная icq 276072533Закрыт14 лет назад
Существует сверстанная страница, нужно найти/переделать/разработать/внедрить (на ваш выбор) jquery плагин с возможность перелистывания тхумбов в вертикальном баре слева (см. скриншот в приложении) и показа выбранной в этом баре фотографии справа в большом размере (+ внизу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад