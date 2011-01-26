Сделать апгрейд сайта на phpfox

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Нужен программист на php для того, что бы сделать апгрейд сайта на phpfox. На сайте есть модули и изменения - их сохранение не интересует, интересует сохранение юзеров и их фоток и всего, что там к ним привязано. Сайт стоит в девелоперской папке. Посмотреть как происходит апгрейд можно здесь - http://www.phpfox.com/kb/article/136/upgrading-the-product/

Для работы нужна связь по скайпу. Мой скайп BrndCrte

PHP
14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров