Нужен программист на php для того, что бы сделать апгрейд сайта на phpfox. На сайте есть модули и изменения - их сохранение не интересует, интересует сохранение юзеров и их фоток и всего, что там к ним привязано. Сайт стоит в девелоперской папке. Посмотреть как происходит апгрейд можно здесь - http://www.phpfox.com/kb/article/136/upgrading-the-product/

Для работы нужна связь по скайпу. Мой скайп BrndCrte