Импорт профиля с соц. сети mail.ru

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется прикрутить кнопку к socialengine для импорта профиля с "Мой мир" mail.ru, импортировать требуется все начиная от сообщений заканчивая музыкой и видео, жду ваших предложений по цене и срокам, подробности исполнителю

14 лет назад
artembr
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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