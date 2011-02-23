Сверстать и настроить сайт для кафе

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок340 просмотров

Нужно сверстать и настроить сайт для кафе.

Основные разделы:

- Главная

- Галерея (фото кафе)

- Меню

- Вакансии

- Гостевая книга

- Бронирование (заказ должен отправляться в сотовый телефон администратору кафе по смс)

- Контакты

Оплата 200$. От вас приблизительные сроки. Макет главной страницы во вложении.

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

AVDesign
Андрей 
42 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

AVDesign
Андрей 
42 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад