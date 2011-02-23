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Сверстать и настроить сайт для кафе
Нужно сверстать и настроить сайт для кафе.
Основные разделы:
- Главная
- Галерея (фото кафе)
- Меню
- Вакансии
- Гостевая книга
- Бронирование (заказ должен отправляться в сотовый телефон администратору кафе по смс)
- Контакты
Оплата 200$. От вас приблизительные сроки. Макет главной страницы во вложении.
Выбранный исполнитель
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