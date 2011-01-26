Доработка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок228 просмотров

Необходимо доработать сайт www.domino-press.ru. Создать другую главную страницу, добавить поиск по объявлениям сайта и еще ряд изменений, которые изложены во вложении. Сайт написан на Drupal.

Drupal
14 лет назад
volgoweb
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров