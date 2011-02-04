Задачи для специалиста по Simpla CMS

Нужен тот, кто решал На Simpla CMS нестандартные задачи. СРОЧНО!

Необходимо прикрепить к корзине дополнительные 2 формы для заполнения. После заполнения форм, заказанные товары, сумма, кол-во и содержание заполненной формы отправляется администратору и заказчику.

Так же нужно сделать:

- листинг (пагинация) на странице со всеми новостями

- Чтобы подсвечивались активные разделы меню (необходимо внедрить через смарти новые страницы)

- Чтобы меню с каталогом не закрывалось при переходе на полное описание товара (главный шаблон на данный момент реализован нестандартным образом)

- Не загружаются картинки на сервер через графический редактор при редактировании страницы

пишите в скайп: v.lukyanets