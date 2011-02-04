Задачи для специалиста по Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки135 просмотров

Нужен тот, кто решал На Simpla CMS нестандартные задачи. СРОЧНО!

Необходимо прикрепить к корзине дополнительные 2 формы для заполнения. После заполнения форм, заказанные товары, сумма, кол-во и содержание заполненной формы отправляется администратору и заказчику.

Так же нужно сделать:

- листинг (пагинация) на странице со всеми новостями

- Чтобы подсвечивались активные разделы меню (необходимо внедрить через смарти новые страницы)

- Чтобы меню с каталогом не закрывалось при переходе на полное описание товара (главный шаблон на данный момент реализован нестандартным образом)

- Не загружаются картинки на сервер через графический редактор при редактировании страницы

пишите в скайп: v.lukyanets

14 лет назад
arnyxxx
Вадим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Профессионализм на уровне Спасибо за работу
Четкая постановка задачи - залог ее успешного решения. Приятно было поработать с Вадимом. Оперативные ответы на уточняющие вопросы и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад