Требуется программист с опытом работы на osCommerce. Задачи: - доработать движок - обновить движок - сделать парочку удобств ICQ: семь три семь три два два
Задачи для специалиста по Simpla CMS
Нужен тот, кто решал На Simpla CMS нестандартные задачи. СРОЧНО!
Необходимо прикрепить к корзине дополнительные 2 формы для заполнения. После заполнения форм, заказанные товары, сумма, кол-во и содержание заполненной формы отправляется администратору и заказчику.
Так же нужно сделать:
- листинг (пагинация) на странице со всеми новостями
- Чтобы подсвечивались активные разделы меню (необходимо внедрить через смарти новые страницы)
- Чтобы меню с каталогом не закрывалось при переходе на полное описание товара (главный шаблон на данный момент реализован нестандартным образом)
- Не загружаются картинки на сервер через графический редактор при редактировании страницы
пишите в скайп: v.lukyanets
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