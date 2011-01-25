OsCommerce. Настроить, натянуть верстку.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка178 просмотров

По ссылке архив с тех заданием и макетами всех страниц в jpg.

http://files.tnoir.com/freelance/parfum.zip

От вас срок, цена, примеры работ на osCommerce.

14 лет назад
siddartha
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

txp4
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$350
10 дней

Заявки фрилансеров

txp4
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад