Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...
Создание делового портала
Необходимо сделать портал похожий на mail.ru, что в него должно входить:
1.Своя валюта.
2.Личный кабинет.
3.Деловое сообщество: друзья, аватар, партнеры, галерея, анкета, управление проектами «движок фриланса», блог, стена событий, поиск по критериям, друзья-друзей, невидимка, статусы, группы (фирмы), видео.
4.Органайзер (события, встречи как в соц. сети)
5. Возможность каждым пользователем создания интернет магазина как taba.ru с субдоменами и возможностью прикрутить свой домен.
6. Интернет – ярмарка, в которой по категориям отображаются все товары, добавленные пользователями в своих магазинах, а так-же отображение товаров с Amazon.com, Ebay.com и т.д.
7. Админ. Программа для ведения и управления счетами платежной системы(валюты сайта) и онлайн мониторинга пользователей в реальном времени.
8. Свой messenger (прием сообщений с сервисов ICQ,MSN,Yahoo!, AIM,Jabber,Google-Talk,QQ в свой личный кабинет).
9. Расчет на большой трафик пользователей.
Понимаем что все написано очень образно.
Интересует реальность выполнение каждого пункта, сроки, примерная стоимость и написание ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Для написания плагинов для сайта на CMS Zmailcasher v.2 Работаю по Сделке Без Риска или по фактуВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $340
Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических ...Завершен14 лет назад
Есть очень простенький скрипт: Мне нужно применить его не ко всей странице а только к определенному DIVЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт мини баннерной системы. Ее основные характеристики: 1. Добавление сколько любого количества баннеров и сайтов. 2. Баннеры хранятся ввиде HTML кода и(или) JS кода. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима верстка, встраивание дизайна, настройка программной части интернет-магазина на Magento. В дальнейшем - поддержка и постоянное развитие проекта. Плюс, мы как студия заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежным разработчиком сайтов на этой системе управления в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется компонент со следующей функциональностью. У нас есть список клиентов, у каждого есть свой уникальный идентификатор (ClientID). Эта таблица уже существует, тут делать ничего не надо. Требуется возможность выкладывания ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Движок ДЛЕ 8.3 Сделать статической страницей. 1) Просмотр/ Редактирование/Удаление отзывов из Админки 2) Добавление ответа на отзыв Настройки: 1) Максимальное количество символов 2) Минимальное количество символов 3) Количество ...Завершен14 лет назад
Нужно добавить функцию для CMS DLE: При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно доделать проект на самописном движке. При успешной работе будет продолжено сотрудничество по развитию проекта. Проблем с изучением не будет все расскажу и покажу, движок простой.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад