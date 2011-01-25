Создание делового портала

Необходимо сделать портал похожий на mail.ru, что в него должно входить:

1.Своя валюта.

2.Личный кабинет.

3.Деловое сообщество: друзья, аватар, партнеры, галерея, анкета, управление проектами «движок фриланса», блог, стена событий, поиск по критериям, друзья-друзей, невидимка, статусы, группы (фирмы), видео.

4.Органайзер (события, встречи как в соц. сети)

5. Возможность каждым пользователем создания интернет магазина как taba.ru с субдоменами и возможностью прикрутить свой домен.

6. Интернет – ярмарка, в которой по категориям отображаются все товары, добавленные пользователями в своих магазинах, а так-же отображение товаров с Amazon.com, Ebay.com и т.д.

7. Админ. Программа для ведения и управления счетами платежной системы(валюты сайта) и онлайн мониторинга пользователей в реальном времени.

8. Свой messenger (прием сообщений с сервисов ICQ,MSN,Yahoo!, AIM,Jabber,Google-Talk,QQ в свой личный кабинет).

9. Расчет на большой трафик пользователей.

Понимаем что все написано очень образно.

Интересует реальность выполнение каждого пункта, сроки, примерная стоимость и написание ТЗ.