Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...
Нужен скрипт на PHP мини баннерной системы.
Нужен скрипт мини баннерной системы. Ее основные характеристики:
1. Добавление сколько любого количества баннеров и сайтов.
2. Баннеры хранятся ввиде HTML кода и(или) JS кода.
3. Идет подсчет показов баннеров и учет кликов на некоторые типы баннеров.
4. На один сайт можно добавить много баннеров, которые будут показываться.
5. Вызов показа баннеров идет либо через JS код или через PHP
МиниТЗ (в свободном стиле) в аттаче.
Одно из обязательных требований к исполнителю: «полновесные» комментарии в коде и четко структурированный код.
При обращение в icq, пишите сразу свою цену и примеры или опыт работ по программированию.
Уважаемые фрилансеры, не надо тратить мое и Ваше время, и писать мне в аську, если Вы не знаете достаточно хорошо язык программирования.
Дедлайн: Через трое суток
Гарантии: аттестат продавца с 2008г. и средний BL, номер мобильного телефона.
Примечание: Если меньше 15 положительных отзывов, то оплата только по факту. Оплата только wmr.
Контакты: icq 555511два нуля2
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