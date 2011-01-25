Нужен скрипт на PHP мини баннерной системы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Нужен скрипт мини баннерной системы. Ее основные характеристики:

1. Добавление сколько любого количества баннеров и сайтов.

2. Баннеры хранятся ввиде HTML кода и(или) JS кода.

3. Идет подсчет показов баннеров и учет кликов на некоторые типы баннеров.

4. На один сайт можно добавить много баннеров, которые будут показываться.

5. Вызов показа баннеров идет либо через JS код или через PHP

МиниТЗ (в свободном стиле) в аттаче.

Одно из обязательных требований к исполнителю: «полновесные» комментарии в коде и четко структурированный код.

При обращение в icq, пишите сразу свою цену и примеры или опыт работ по программированию.

Уважаемые фрилансеры, не надо тратить мое и Ваше время, и писать мне в аську, если Вы не знаете достаточно хорошо язык программирования.

Дедлайн: Через трое суток

Гарантии: аттестат продавца с 2008г. и средний BL, номер мобильного телефона.

Примечание: Если меньше 15 положительных отзывов, то оплата только по факту. Оплата только wmr.

Контакты: icq 555511два нуля2

HTMLJavaScriptPHP
14 лет назад
lol1lol1
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Каталог продавцов и товаров

    Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить модули на сайт с движком DLE

    Установить разные модули на сайт с движком DLE: 1. Регистрация на сайте по определенным параметрам, 2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям, 2. сделать вывод новостей в RSS 3. ...

    DLE
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин на Magento

    Необходима верстка, встраивание дизайна, настройка программной части интернет-магазина на Magento. В дальнейшем - поддержка и постоянное развитие проекта. Плюс, мы как студия заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежным разработчиком сайтов на этой системе управления в ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент для joomla

    Требуется компонент со следующей функциональностью. У нас есть список клиентов, у каждого есть свой уникальный идентификатор (ClientID). Эта таблица уже существует, тут делать ничего не надо. Требуется возможность выкладывания ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание модуля отзывы

    Движок ДЛЕ 8.3 Сделать статической страницей. 1) Просмотр/ Редактирование/Удаление отзывов из Админки 2) Добавление ответа на отзыв Настройки: 1) Максимальное количество символов 2) Минимальное количество символов 3) Количество ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать функцию для CMS DLE

    Нужно добавить функцию для CMS DLE: При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать проект

    Нужно доделать проект на самописном движке. При успешной работе будет продолжено сотрудничество по развитию проекта. Проблем с изучением не будет все расскажу и покажу, движок простой.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт файлообменника

    $600

    Здравствуйте, хотелось бы заказать у вас скрипт файлообменника. Его основные функции (основные функции скрипта из ТЗ ): 1)Скрипт файлообменника с партнёрской программой ( не за скачку а за переход по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад