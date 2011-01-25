Компонент для joomla

Требуется компонент со следующей функциональностью.

У нас есть список клиентов, у каждого есть свой уникальный идентификатор (ClientID). Эта таблица уже существует, тут делать ничего не надо.

Требуется возможность выкладывания на сайте каких-то материалов (файлов) и привязки их к какому-то клиенту, т.е. чтоб файлы были доступны только данному клиенту и всем, зарегистрировавшимся на сайте с данным ClientID.

Человек (какой-то пользователь) регистрируется у нас на сайте, вводит ClientID, система проверяет, чтоб введеннный ID совпадал с одним из имеющихся (если не совпадает - отказать в регистрации).

После этого (и после подтверждения регистрации администратором, которому при регистрации отправляется email) человек может залогиниться, и получить доступ к файлам, которые администратор закачал на сервер и назначил доступными для данного ClientID.

Администратор видит список всех зарегистрировавшихся, может кого-то непонравившегося удалить или заблокировать. А также может закачивать файлы и назначать их доступными для какого-то конкретного CluentID или для целой группы.

Если что-то не совсем понятно - переспросите и уточните.

Напишите, пожалуйста, свою цену здесь, в комментариях (комментарии скрываются).

В личку не писать, там потом ничего найти невозможно.

спасибо.