Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...
Компонент для joomla
Требуется компонент со следующей функциональностью.
У нас есть список клиентов, у каждого есть свой уникальный идентификатор (ClientID). Эта таблица уже существует, тут делать ничего не надо.
Требуется возможность выкладывания на сайте каких-то материалов (файлов) и привязки их к какому-то клиенту, т.е. чтоб файлы были доступны только данному клиенту и всем, зарегистрировавшимся на сайте с данным ClientID.
Человек (какой-то пользователь) регистрируется у нас на сайте, вводит ClientID, система проверяет, чтоб введеннный ID совпадал с одним из имеющихся (если не совпадает - отказать в регистрации).
После этого (и после подтверждения регистрации администратором, которому при регистрации отправляется email) человек может залогиниться, и получить доступ к файлам, которые администратор закачал на сервер и назначил доступными для данного ClientID.
Администратор видит список всех зарегистрировавшихся, может кого-то непонравившегося удалить или заблокировать. А также может закачивать файлы и назначать их доступными для какого-то конкретного CluentID или для целой группы.
Если что-то не совсем понятно - переспросите и уточните.
Напишите, пожалуйста, свою цену здесь, в комментариях (комментарии скрываются).
В личку не писать, там потом ничего найти невозможно.
спасибо.
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