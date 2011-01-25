Каталог продавцов и товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок653 просмотра

Для тех у кого есть готовое решение или подобное!

Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре с yandex.market так и price-list.kiev.ua.

Требования.

1. Регистрация магазинов, фильтрация по регионам доставки и типам доставки (например курьером по Киеву почтой по Украине)

2. Отображение товаров магазинов с описаниями и фотографиями

3. Быстрый и мощный поиск товаров по названиям/описаниям с фильтрацией по брендам, категориям, регионам и типам доставки

4. Быстрая скорость работы при большом количестве товаров

Желательно.

1. Отзывы о магазинах с возможностью добавления ответов

2. Новости интернет-магазинов

3. Статьи и новости каталога с возможностью выбора фильтрации отображения по группам товаров, брендам, поставщикам и.т.п.

3. Рейтинг интернет-магазинов, проверка обратных ссылок

Интересует только движки для отображения товаров из готовой базы, т.е. разработка загрузки и обработки прайс-листов не требуется.

Только для исполнителей с опытом работы в подобной сфере и работающими примерами частично удовлетворяющими указаные требования.

Желательно с Украины или Киевской области. Возможно заключение договора на выполнение работ и последующего обслуживания.

14 лет назад
Svyatsoft
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установить модули на сайт с движком DLE

    Установить разные модули на сайт с движком DLE: 1. Регистрация на сайте по определенным параметрам, 2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям, 2. сделать вывод новостей в RSS 3. ...

    DLE
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание модуля отзывы

    Движок ДЛЕ 8.3 Сделать статической страницей. 1) Просмотр/ Редактирование/Удаление отзывов из Админки 2) Добавление ответа на отзыв Настройки: 1) Максимальное количество символов 2) Минимальное количество символов 3) Количество ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать функцию для CMS DLE

    Нужно добавить функцию для CMS DLE: При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать проект

    Нужно доделать проект на самописном движке. При успешной работе будет продолжено сотрудничество по развитию проекта. Проблем с изучением не будет все расскажу и покажу, движок простой.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт файлообменника

    $600

    Здравствуйте, хотелось бы заказать у вас скрипт файлообменника. Его основные функции (основные функции скрипта из ТЗ ): 1)Скрипт файлообменника с партнёрской программой ( не за скачку а за переход по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется работа по настройке скриптов webasyst

    $300

    Нужен исполнитель который хорошо разбирается в webasyst - это не магазин! А "контакты" , "почта" и другие приложения. ТЗ вышлю. Работы примерно на 1-3 дня. Нужно интегрировать самописный модуль в приложения webasysta

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание проекта выдачи кредитов

    8 удаленных точек (операторы) выдают кредиты людям, все данные ведутся в единой базе. Следующие задачи: 1. Вести клиентскую базу 2. Добавление новых клиентов 3. Печать шаблона договора из данных внесенного клиента ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функция на JavaScript

    Добрый день. Для проекта http://www.linkborder.ru/ требуется реализовать функцию аналогичную как на сайте http://www.go2web20.net/ - при наведении на логотип в центральной части показывается краткое описание на зеленом фоне. Задача: реализовать ...

    CSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад