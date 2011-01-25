Установить разные модули на сайт с движком DLE: 1. Регистрация на сайте по определенным параметрам, 2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям, 2. сделать вывод новостей в RSS 3. ...
Каталог продавцов и товаров
Для тех у кого есть готовое решение или подобное!
Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре с yandex.market так и price-list.kiev.ua.
Требования.
1. Регистрация магазинов, фильтрация по регионам доставки и типам доставки (например курьером по Киеву почтой по Украине)
2. Отображение товаров магазинов с описаниями и фотографиями
3. Быстрый и мощный поиск товаров по названиям/описаниям с фильтрацией по брендам, категориям, регионам и типам доставки
4. Быстрая скорость работы при большом количестве товаров
Желательно.
1. Отзывы о магазинах с возможностью добавления ответов
2. Новости интернет-магазинов
3. Статьи и новости каталога с возможностью выбора фильтрации отображения по группам товаров, брендам, поставщикам и.т.п.
3. Рейтинг интернет-магазинов, проверка обратных ссылок
Интересует только движки для отображения товаров из готовой базы, т.е. разработка загрузки и обработки прайс-листов не требуется.
Только для исполнителей с опытом работы в подобной сфере и работающими примерами частично удовлетворяющими указаные требования.
Желательно с Украины или Киевской области. Возможно заключение договора на выполнение работ и последующего обслуживания.
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