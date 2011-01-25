Каталог продавцов и товаров

Для тех у кого есть готовое решение или подобное!

Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре с yandex.market так и price-list.kiev.ua.

Требования.

1. Регистрация магазинов, фильтрация по регионам доставки и типам доставки (например курьером по Киеву почтой по Украине)

2. Отображение товаров магазинов с описаниями и фотографиями

3. Быстрый и мощный поиск товаров по названиям/описаниям с фильтрацией по брендам, категориям, регионам и типам доставки

4. Быстрая скорость работы при большом количестве товаров

Желательно.

1. Отзывы о магазинах с возможностью добавления ответов

2. Новости интернет-магазинов

3. Статьи и новости каталога с возможностью выбора фильтрации отображения по группам товаров, брендам, поставщикам и.т.п.

3. Рейтинг интернет-магазинов, проверка обратных ссылок

Интересует только движки для отображения товаров из готовой базы, т.е. разработка загрузки и обработки прайс-листов не требуется.

Только для исполнителей с опытом работы в подобной сфере и работающими примерами частично удовлетворяющими указаные требования.

Желательно с Украины или Киевской области. Возможно заключение договора на выполнение работ и последующего обслуживания.