Требуется работа по настройке скриптов webasyst

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Нужен исполнитель который хорошо разбирается в webasyst - это не магазин! А "контакты" , "почта" и другие приложения. ТЗ вышлю. Работы примерно на 1-3 дня. Нужно интегрировать самописный модуль в приложения webasysta

Webasyst
14 лет назад
Nechaew
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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