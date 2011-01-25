Доработка adsmanager 2.5 под Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Доска объявлений - http://slonoff.net.ua/

1. Реализовать услугу ВИП объявления - объявление, поднимается в начало списка своей категории, приобретая цвет фона и рамки, отличный от цвета оформления остальных объявлений, и остается в самом верху, пока не истечёт срок действия данной услуги. Заказ данной услуги осуществить через СМС, сроком на 3 дня, 7 дней, 1 месяц

2. Исправить ошибку, при удалении объявления.

3. Упростить код доски объявления.

4. Настроить карту сайта.

Joomla
14 лет назад
red2see
Олег Ка 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров