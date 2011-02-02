Форма заказа на html+php.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок309 просмотров

Сделать форму заказа для сайта на html+php.

ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли.

Там должен быть список всех городов РФ и крупных городов СНГ. а также возможность указать свой город.

Поля формы обязательные к заполнению и необязательные- можно менять.

Поля формы можно добавлять свои.

Поля:

- товар

цена

Адрес страна(по умолчанию РФ) город улица дом

Телефон*

Имя

Способ доставки

спосособ 1 цена

спосособ 2 цена

спосособ 3 цена

спосособ 4 цена

(Фиксированная цена для каждого способа.)

Комментарий

Форму можно скопипастить откуда-нибудь и т.д.

HTMLPHP
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
2 дня
Гарридо сделал прочную многофункциональную форму заказа, рассчитанную на века. Хороший программист со знанием дела, рекоммендую.
Приятное продолжение сотрудничества. Очень конструктивное общение, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад