Форма заказа на html+php.

Сделать форму заказа для сайта на html+php.

ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли.

Там должен быть список всех городов РФ и крупных городов СНГ. а также возможность указать свой город.

Поля формы обязательные к заполнению и необязательные- можно менять.

Поля формы можно добавлять свои.

Поля:

- товар

цена

Адрес страна(по умолчанию РФ) город улица дом

Телефон*

Имя

Способ доставки

спосособ 1 цена

спосособ 2 цена

спосособ 3 цена

спосособ 4 цена

(Фиксированная цена для каждого способа.)

Комментарий

Форму можно скопипастить откуда-нибудь и т.д.