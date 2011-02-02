Есть сайт http://www.etm.ru/ Суть заключается в том, что нужно спарсить некие даные из закрытой зоны (под логином и паролем). С Вас цена и сроки! ПС: желательно дешевле :)
Форма заказа на html+php.
Сделать форму заказа для сайта на html+php.
ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли.
Там должен быть список всех городов РФ и крупных городов СНГ. а также возможность указать свой город.
Поля формы обязательные к заполнению и необязательные- можно менять.
Поля формы можно добавлять свои.
Поля:
- товар
цена
Адрес страна(по умолчанию РФ) город улица дом
Телефон*
Имя
Способ доставки
спосособ 1 цена
спосособ 2 цена
спосособ 3 цена
спосособ 4 цена
(Фиксированная цена для каждого способа.)
Комментарий
Форму можно скопипастить откуда-нибудь и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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