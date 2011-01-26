Разработать сайт по типу http://www.probkiizokna.ru/
Написать jQuery скрипт для aspx страницы
На страницу aspx динамически добавляются текстовые поля Input type="text". Необходимо написать jQuery script , который будет извлекать значение value выбранного поля по событию change, то есть когда изменяется значение в текстовом поле.
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