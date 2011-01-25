Установка и настройка дизайна для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки152 просмотра

Установить и настроить шаблон для Joomla 1.0.15 viruemart.

Нужно чтобы получилось что-то вроде:

http://www.free-lance.ru/users/Fotpod/viewproj.php?prjid=2109633

Joomla
14 лет назад
favour
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров