Добрый день. Ищу специалист по Битриксу. Требуется ответственный специалист по Битриксу, который сможет довнести правки и добавления на работающий сайт. Задания простые. Выбираю спеца на длительный срок сотрудничества.
Разработать калькулятор для Joomla 1.5
Необходимо разработать калькулятор для Joomla 1.5 (скорее всего компонент)
Данные по значениям берутся из таблицы *.xls и подгружаются в форму калькулятора
При выборе любого из значений калькулятора, меняется стоимость.
Мое видение - компонент, на подобие стандартного менеджера материалов.
Заносим варианты комплектации, к каждому варианту присваеваем свои опции
цепляем данные из определенной ячейки таблицы *.xls
В некоторых вариантах это процентная накрутка, а в некоторых фиксированные значения.
Думаю можно поработать с RS Form
От вас цена и сроки
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