Разработать калькулятор для Joomla 1.5

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Необходимо разработать калькулятор для Joomla 1.5 (скорее всего компонент)

Данные по значениям берутся из таблицы *.xls и подгружаются в форму калькулятора

При выборе любого из значений калькулятора, меняется стоимость.

Мое видение - компонент, на подобие стандартного менеджера материалов.

Заносим варианты комплектации, к каждому варианту присваеваем свои опции

цепляем данные из определенной ячейки таблицы *.xls

В некоторых вариантах это процентная накрутка, а в некоторых фиксированные значения.

Думаю можно поработать с RS Form

От вас цена и сроки

Joomla
14 лет назад
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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