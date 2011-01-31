Доработка сайта на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки158 просмотров

Имеем личный сайт политика. Разработан на Joomla, последняя версия.

Нужно починить plugin “Share” для facebook, twiiter, google и т.д. Сейчас он установлен, но по какой-то причине не работает.

Оплата по факту (никаких предоплат - см.отзывы). Пишите в личку и покажите пару проектов на Joomla, если мне подходит, то я с вами связываюсь, после чего смотрим сайт и обсуждаем детали.

Joomla
14 лет назад
Pavlos
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Задача была выполнена на 100% и без лишних вопросов, не надо тратить время на длительные объяснения, что считаю немало важным.
Отличный заказчик. Всегда на связи, адекватная и полная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад