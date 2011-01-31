Доработка сайта на Joomla

Имеем личный сайт политика. Разработан на Joomla, последняя версия.

Нужно починить plugin “Share” для facebook, twiiter, google и т.д. Сейчас он установлен, но по какой-то причине не работает.

Оплата по факту (никаких предоплат - см.отзывы). Пишите в личку и покажите пару проектов на Joomla, если мне подходит, то я с вами связываюсь, после чего смотрим сайт и обсуждаем детали.