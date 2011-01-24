Интернет-магазин на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Существует Интернет-магазин на Джумле. Требуется смена дизайна и доработка функционала.

Краткое описание:

интернет-магазин с оплатой после подтверждения админом

несколько наборов фильтров у каталога

блоки спецпредложений на главной

блоки аксессуаров у каждого товара

добавление товаров в избранное

1 товар может быть представлен в нескольких объемах, для каждого объема своя цена, старая цена, внутренняя цена и наличие

отзывы, вопрос-ответ, статьи, фотогалерея

рассылки на e-mail

rss-подписка на новости и статьи

сохранить товар вконтакте, мой мир, фейсбук, закладки

статусы заказов, списки заказов по статусам.

редактирование заказов админом

статистика продаж

формирование счета и накладной

редактирование инфо о пользователях

сортировка пользователей, архив заказов пользователя

виды пользователей, скидки для каждого в зависимости от объема

скидка в зависимости от введенного промокода

разграничение доступа пользователей

формирование URlов с транслитом названия страницы

загрузка баннеров

верстка divами, кроссбраузерная

В дальнейшем - доработка (будут следующие этапы разработки), поддержка, другие проекты на Джумле (являемся Студией)

Высылайте на [email protected] ваше портфолио, ссылку на weblancer и примерные цену и сроки. ICQ 579295928. в ответ вышлю дизайн и ТЗ. Александра

Joomla
14 лет назад
manager_IT247
Николай 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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