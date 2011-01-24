Необходимо написать свой браузер. Лучше свой, но можно и на основе ie в Delphi. Должен иметь собственный оригинальный дизайн! Чем больше функций тем лучше. Пример внизу. Могу дать его исходник, можно его доработать! ...
Интернет-магазин на Джумле
Существует Интернет-магазин на Джумле. Требуется смена дизайна и доработка функционала.
Краткое описание:
интернет-магазин с оплатой после подтверждения админом
несколько наборов фильтров у каталога
блоки спецпредложений на главной
блоки аксессуаров у каждого товара
добавление товаров в избранное
1 товар может быть представлен в нескольких объемах, для каждого объема своя цена, старая цена, внутренняя цена и наличие
отзывы, вопрос-ответ, статьи, фотогалерея
рассылки на e-mail
rss-подписка на новости и статьи
сохранить товар вконтакте, мой мир, фейсбук, закладки
статусы заказов, списки заказов по статусам.
редактирование заказов админом
статистика продаж
формирование счета и накладной
редактирование инфо о пользователях
сортировка пользователей, архив заказов пользователя
виды пользователей, скидки для каждого в зависимости от объема
скидка в зависимости от введенного промокода
разграничение доступа пользователей
формирование URlов с транслитом названия страницы
загрузка баннеров
верстка divами, кроссбраузерная
В дальнейшем - доработка (будут следующие этапы разработки), поддержка, другие проекты на Джумле (являемся Студией)
Высылайте на [email protected] ваше портфолио, ссылку на weblancer и примерные цену и сроки. ICQ 579295928. в ответ вышлю дизайн и ТЗ. Александра
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Для правки некоторых моментов сайта, нужно показать и расказать как редактировать шаблоны, и урлы на страницах сайта. Просьба писать тем кто может общаться по скайпу. Знающему дел на 30-60 минут. Оплата 200 рублей.Закрыт14 лет назад
- $100
Нужен бот с тех. поддержкой. Задачи бота - рассылка на чат и рассылка почты. Есть пример, как это должно выглядеть, но без исходника. Нужен человек который возьмется и доведет проект до конца. Более детальное ТЗ ...Закрыт14 лет назад
- $50
Тз прикреплено пишите если только вы уверены что сделаете - а то один исполнитель взялся - а потом отказалсяЗавершен14 лет назад
Надо допилить скрипт который скачивает файлы с депозита Скрипт + прокси дам исполнителюЗакрыт14 лет назад
- $50
Скрипт занимается переводом выбранного админом сайта на русский язык в реальном режиме времени (translate.google.com). - Переведенный сайт содержит в верху страницы не убираемый во время скроллинга страницы банер. - Должна присутствовать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Привести верстку данной страницы в соответствие со стандартами XHTML 1.0 Transitional. Сайт pkovka.ruЗавершен14 лет назад
- $10
Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/ у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE ...Завершен14 лет назад
- $10
Установить и адаптировать модуль для DLEВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
-Необходимо восстановить работоспособность парсера Yandex (парсит количество документов для кажого запроса, количество морд и вхождение ключевого слова в тайтлы и сниппеты в TOP10). -Создать возможность задавать тайм аут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад