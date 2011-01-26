Интегрировать WMWebMerchant Interface и liqpay.com

Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять

структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/

у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE `id`='{$_SESSION['user_id']}'

Как это сделать понять не могу, какой файл это делает, подскажите пожалуйста, кто знает?

Второе интегрировать liqpay.com

там API, то же самое что и WM после успешной транзакции записываем '1'

готов заплатить за код с комментариями.