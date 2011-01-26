Интегрировать WMWebMerchant Interface и liqpay.com

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять

структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/

у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE `id`='{$_SESSION['user_id']}'

Как это сделать понять не могу, какой файл это делает, подскажите пожалуйста, кто знает?

Второе интегрировать liqpay.com

там API, то же самое что и WM после успешной транзакции записываем '1'

готов заплатить за код с комментариями.

14 лет назад
DiamondCode
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

pr0cess0r
42 года
15 лет в сервисе
Был
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14 лет назад
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1 день
Очень понравилось работать с Александром, ответственный и грамотный человек, настоящий пример всем фрилансерам! Сразу уточнил все детали, чётко понял задачу и посоветовал что лучше сделать в моём случае. Результат оправдал все ожидания. Планирую и в будущем работать с человеком, настоящий мастер своего дела!
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pr0cess0r
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Был
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14 лет назад

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