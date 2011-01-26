Установить и адаптировать модуль для DLE
Интегрировать WMWebMerchant Interface и liqpay.com
Помогите разобраться, делаю платный доступ, не могу понять
структуру файлов, по этой статье http://wmx.ru/for_developers/articles/automatic_webmoney_payment_webmoney_merchant/
у меня в таблице `оrder` есть ячейка `bay`, после успешной оплаты хотел записать туда '1'(`bay`) WHERE `id`='{$_SESSION['user_id']}'
Как это сделать понять не могу, какой файл это делает, подскажите пожалуйста, кто знает?
Второе интегрировать liqpay.com
там API, то же самое что и WM после успешной транзакции записываем '1'
готов заплатить за код с комментариями.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
-Необходимо восстановить работоспособность парсера Yandex (парсит количество документов для кажого запроса, количество морд и вхождение ключевого слова в тайтлы и сниппеты в TOP10). -Создать возможность задавать тайм аут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт homerepetitor.com.ua Необходимо внести изменения, они в файле приложении. Инетресует стоимость и сроки. Связь через сайт, по-другому отвечать не обещаю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно внедрить код sape на пару сайтов. 1-й сайт: движок DLE, на сайте очень много страниц. Нужно сделать что-то типа карты сайты, чтобы sape проиндексировал 10-15 тыс страниц, больше не надо.. + поставить код ...Завершен14 лет назад
- $250
Требуется web-программист. Опыт работы с различными CMS обязателен. Необходима разработка различных модулей для интернет-магазинов Оплата WMR, Яндекс.ДеньгиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10000
Доброго времени. Нужен сервис прототип babyblog.ru на английском с до писанием еще дополнительных сервисов и модулей. Срок выполнения до 3 месяцев. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: уже имеющиеся в портфолио сложные сервисы Примеры ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо создать flash приложение для отображения окна внутри веб страницы в котором демонстрируются результаты работы промышленного оборудования. Flash приложение должно открывать TCP соединение и обрабатывать строковый протокол обмена данными с оборудованием (TCP ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Организовать "онлайн радио". Т.е. диджей из дому через скайп (не принципиально, можно ч-з какое-то самописное ПО, можно просто ч-з микрофон) ведет передачу, может подставлять музыку (т.е. организовать плей-лист). Пользовательская часть подключается ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно вставить форму обратной связи на главную страницу сайта на Joomla. А также проверить, правильно ли работает форма на странице "Контакты", и если нет, то заменить.Завершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть сайт на скрипте blogquik, только что установленный, под лицензией. По лицензии я могу вносить свои доработки в скрипт. Адрес сайта: http://inwip.com По умолчанию скрипт продавался только на английском ...Завершен14 лет назад