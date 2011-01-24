Задача:

Организовать "онлайн радио".

Т.е. диджей из дому через скайп (не принципиально, можно ч-з какое-то самописное ПО, можно просто ч-з микрофон) ведет передачу, может подставлять музыку (т.е. организовать плей-лист).

Пользовательская часть подключается к вконтакте, как iframe - приложение. По нажатию кнопки "играть" пользователь слышит наше вещание (пользовательская часть только на php).