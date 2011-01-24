Форма оптового онлайн заказа

Требуется выставлять счета и принимать заказы на основе информации из 1С. Т.е. что-то типа модуля, который нужно прикрутить к сайту-визитке на joomla.

Лучший вариант – клиент зарегистрировался или авторизовался в модуле, выбрал товары которые ему нужны по полю артикула или названия, количество, увидел цену и наличие, нажал кнопку заказать, получил готовый счет на почту. Мы увидели его заказ, провели его по базе. Все.

Форма реализации любая. В 1С есть функция "Настроить обмен данными с WEB-сайтом".

Цена вопроса?