Написать MySql запрос с пагинацией.

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Завершен2 заявки156 просмотров

Добрый день ! Имеется сайт xit точка kz.

В нем есть модуль БЛОГИ. (/diary)

Там сейчас выводятся блоги без пагинации.

Необходимо написать запрос блогов из БД с разибением по страницам. В приложении дамп.

Таблицы которые должны участвовать в запросе думается:

someproject_diary

someproject_diary_comments

someproject_diary_views

someproject_users

если можно чтобы весь код был в 1 файле.

Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.

MySQL
14 лет назад
awstudio
Максим 
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Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

JobHub
40 лет
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