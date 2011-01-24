Будет предоставлено тз
Написать MySql запрос с пагинацией.
Добрый день ! Имеется сайт xit точка kz.
В нем есть модуль БЛОГИ. (/diary)
Там сейчас выводятся блоги без пагинации.
Необходимо написать запрос блогов из БД с разибением по страницам. В приложении дамп.
Таблицы которые должны участвовать в запросе думается:
someproject_diary
someproject_diary_comments
someproject_diary_views
someproject_users
если можно чтобы весь код был в 1 файле.
Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.
Выбранный исполнитель
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