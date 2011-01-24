Написать MySql запрос с пагинацией.

Добрый день ! Имеется сайт xit точка kz.

В нем есть модуль БЛОГИ. (/diary)

Там сейчас выводятся блоги без пагинации.

Необходимо написать запрос блогов из БД с разибением по страницам. В приложении дамп.

Таблицы которые должны участвовать в запросе думается:

someproject_diary

someproject_diary_comments

someproject_diary_views

someproject_users

если можно чтобы весь код был в 1 файле.

Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.