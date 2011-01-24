Скрипт регистрации и авторизации на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок200 просмотров

Требуется написать скрипт, упрощающий работу с парой веб-сервисов. Работа скрипта - отправка регистрационной информации и\или параметров авторизации с локальной web-странички на внешние сервисы.

Подробности - в личной переписке

PHP
14 лет назад
Abs_on
Антон 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров