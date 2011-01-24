Скрипт парсинга больших сайтов.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки200 просмотров

Требуется написать скрипт который будет парсить и вносить данные в CMS.

(подробно расписано в задании).

Парсим на сервере через прокси. Данные заносим в базу. В интерфейсе нужен поиск.

Подробное задание с картинками поясняю по телефону.

14 лет назад
alexbeginin
Александр 
54 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

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