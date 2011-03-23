Набор скриптов для сайта

Необходимо разработать набор следующих скриптов (модулей) для подключения к статичному сайту:

1. новостная лента

2. гостевая книга

3. каталог статей

4. форма обратной связи

5. фотогалерея

6. поиск по сайту (по файлам сайта)

Платформа php+MySQL.

Скрипты должны использовать общую БД (СУБД MySQL или возможен вариант применения файлов для хранения данных), иметь общий интерфейс управления и настройки (единую админ-панель). Должна быть возможность подключать скрипты к сайту выборочно. Максимальное отделение кода от шаблона, управление через стили. Допускается соответствующая доработка уже готовых бесплатных отдельных скриптов или модулей кмс.

Необходима система регистрации администраторов с разделения прав доступа к модулям (отдельным скриптам) в панели управления. Например, первый администратор имеет доступ ко всем модулям, второй имеет доступ только к новостной ленте и т.д.

Для скриптов достаточен соответствующий минимальный базовый функционал. Ниже приводится общее описание функционала.

Новостная лента : постинг, редактирование, удаление новости, скрытие, разрешение публикации новости, блоговый формат вывода (возможность размещения изображения в превью новости), настройка кол-ва новостей на страницу, разбиение на страницы с навигацией по ним, тайтл страницы формируется из названия сайта и заголовка новости, для ввода текста новости можно использовать любой виз. редактор или простой html редактор (с возможностью вставки изображений и внешних ссылок в текст), нужна возможность создания нескольких новостных лент (или категорий новостей), подключение ленты на страницы сайта.

Гостевая книга: отправка сообщений пользователями (обязателен ввод имени и почты), редактирование , удаление сообщений администраторами, каптча на отправку, простой виз. редактор со смайлами для набора сообщения, бан по ip, вырезание внешних ссылок из сообщений.

Каталог статей: постинг, редактирование, удаление статьи, скрытие, разрешение публикации статьи, неограниченное кол-во категорий для размещения статей (добавление удаление редактирование категорий, достаточно один уровень вложенности), блоговый формат размещения или в виде ссылки, ттайтл страницы формируется из названия сайта и заголовка статьи, , система комментариев с каптчей, разбиение массива статей на страницы с навигацией по ним, для ввода текста статьи можно использовать любой виз. редактор или простой html редактор (с возможностью вставки изображений и внешних ссылок в текст), подключение вывода заголовков последних размещенных статей на страницы сайта.

Обратная связь: отправка сообщений с сайта с использованием ф-ии mail(), метод отправки формы post, каптча, поля формы: ФИО, почта, телефон, адресат (выпадающий список), текст сообщения, проверка корректности заполнения полей, вывод на страницу с формой информации о статусе отправки сообщения, корректности заполнения полей, подключение формы обратной связи на страницы сайта.

Фотогалерея: форматы gif jpg png, размещение фотографий по категориям, режим предпросмотра (создание уменьшенных копий) на страницах галереи (открытие полноразмерной версии фотографии в отдельном окне), настройка кол-ва фотографий на станицу, описание и название к каждой фотографии, тайтл страницы формируется из названия сайта, слова "фотогалерея", заголовка категории и номера страницы.

Поиск: поиск по текстовым файлам с расширениями html shtml php txtи т.п., а также в бд модулей контента (новости, статьи, фотогалерея), поиск нескольких слов с условием И / ИЛИ, отображение в результатах поиска ссылки на найденную страницу, подсветка найденного текста, подключение формы поиска на страницы сайта.

Хотелось бы услышать от вас примерный бюджет и сроки на разработку.