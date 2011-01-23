Скрипт мониторинга безопасности

Написать php скрипт производящий анализ целостности файловой структуры на фтп по заранее сделанному снимку файлов.

И при наличии изменения, удаления, добавления файлов, сообщать Администратору на email и мобильный телефон.

При этом, если файл был добавлен на фтп(к примеру шелл), что бы сразу же удалил его при обнаружении.

Если файлы были просто изменены либо удалены, просто оповещение.

Так же необходима тонкая настройка скрипта, например, что бы можно было ставить исключения на проверяемые файлы.

Могу выдать пример скрипта с примерным функционалом. Возможно Вам удастся просто его доработать до нужного мне состояния.

Скрипт будет работать по крону, нужно реализовать его таким образом, что бы он сильно не нагружал сервер при запуске и работе.

Конкретнее можно будет обсудить в ПМ.