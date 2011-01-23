Настроить форму

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Завершен6 заявок148 просмотров

Здравствуйте на сайте http://kupim-saity.com/ необходимо сделать так, что-бы введенная пользователем информация отправлялась на заданный почтовый ящик

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

codebot
Бот 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо, быстро справились с задачей, все работает как и должно )
Всё отлично. Был рад поработать.

Заявки фрилансеров

codebot
Бот 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад