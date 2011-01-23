При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...
Настроить форму
Здравствуйте на сайте http://kupim-saity.com/ необходимо сделать так, что-бы введенная пользователем информация отправлялась на заданный почтовый ящик
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Подключить поток http://stream.loveradio.ru:8000/Gold_32_mono.mp3.m3u к этому плееру http://www.jplayer.org/ Безопасная сделка. Цену и срок.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо создать движок удовлетворяющий всем современным требованиям функциональности и доступности для массового пользователя. Рассматриваются жители Москвы и области.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Я занимаюсь продвижением сервиса, ориентированного на блоггеров. Мне нужно собрать из интернета базу данных блогов в виде: 1. URL блога 2. Имя автора (админа) --- предпочтительно то, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Новую версию джумлы надо скачать и залить на хост, пустую со стандартными шаблонами и на русском языке что бы админка работала, вот и все, цену пишите, работы думаю на пол часикаЗавершен14 лет назад
- $10
Привет всем Я хочу Z A G R U Z K A Intro кнопку на поток, то видео, как, что ... www.soulwax.com Я ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Имеется mod_rewrite скрипт,внести в него изменения. раньше при наборе [сайт.ру/страница.пхп] становилось [ввв.сайт.ру/страница.пхп] теперь требуется все наоборотЗакрыт14 лет назад
- $10
Собственно перестал работать грабер, причины неизвестны, ошибок не выдает. Нужно починить. Подробности в асе 289572865Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день, требуется поправить модуль чпу на сайте, при прикрутке появились небольшие ошибки. Требуется аудит сайта и правка псевднимов. Оплата по факту яндекс деньгами. ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, После обновления Джумлы текст не читабельный. Пример: èíöèè Èðàêà Íàäæàô, Задача состоит в том чтобы корректно обновить Джумлу до 1.5, чтоб все нормально читалось. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад