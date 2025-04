Привет всем

Я хочу Z A G R U Z K A Intro кнопку на поток, то видео, как, что ...

www.soulwax.com

Я не хочу lopps и т.д.. Только в интро Z A G R U Z K A, а затем поток моих собственных видео

Hi all

I want LOADING intro button to stream then video like that...

www.soulwax.com

I don't want lopps and etc.. only LOADING intro and then to stream my own video..

I think it's too simple