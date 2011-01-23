Подключение мультимедиапотока к плееру на jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок231 просмотр

Подключить поток http://stream.loveradio.ru:8000/Gold_32_mono.mp3.m3u

к этому плееру http://www.jplayer.org/

Безопасная сделка.

Цену и срок.

jQuery
14 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров