1.При оформлении заказа на последнем шаге - подтверждения заказа, выдает ПРЕДЗАКАЗ нужно исправить. http://clip2net.com/s/JpvH 2.Когда на странице находится много товаров то появляется нумерация стр. эта ...
Граббер видео
Нужен граббер видео с сайта ex.ua как на сайте http://datix.org.ua/films-hd/drama/2244-gensbur-lyubov-xuligana-gainsbourg.html
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист для доработки самописного сайта. Подробности при личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо написать подобное приложение http://vkontakte.ru/app2039771_11679498 . И добавить в него дополнительный функционал.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $8
Нужно сделать вывод календаря на страницу. Есть таблица в БД, в ней хранятся данные в формате: day(int), month(text), description(text). В description забит некий текст, он будет выводиться в title при ...Закрыт14 лет назад
Импортировать товары из файла xml в каталог товаров Shopkeeper вынесеный в отдельную таблицу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1700
Здравствуйте! Необходима разработка функционального чата для действующего проекта. Имеется техническое задание и готовый сверстанный дизайн. Для работы каналов сообщений должна использоваться технология comet. На данный момент имеется ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $17
Нужен парсер статей с 3-х сайтов. источники не на дле. они на самописах. конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE ...Закрыт14 лет назад
Нужно унаследоватся от компонента PivotViewer , и сделать чтоб боковые филтры по умолчанию были все развернуты.. Еще нужно добавить на элементы сверху кнопочку.. Вторая задача : Сделать на php инструмент для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно конвертировать форум из vbulletin 4 в SMF 2.0 , текущий форум находится в базе mysql , SMF должен работать с postgresql. vbulliten 4 генерит темы с использованием ЧПУ, при переносе в SMF темы так ...Закрыт14 лет назад
Для проекта на drupal нужно подобрать готовые модули. Список нужно составить для 6 и 7 версии. Общее описание: 1. Пользователи - Регистрация - Подтверждение email - Настройка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад