Доработка Silverlight приложения и PHP

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Нужно унаследоватся от компонента PivotViewer , и сделать чтоб боковые филтры по умолчанию были все развернуты..

Еще нужно добавить на элементы сверху кнопочку..

Вторая задача : Сделать на php инструмент для формирования DZC коллекции

PHP
14 лет назад
bliskavka
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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