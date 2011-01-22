Требуется платная консультация по drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Для проекта на drupal нужно подобрать готовые модули.

Список нужно составить для 6 и 7 версии.

Общее описание:

1. Пользователи

- Регистрация

- Подтверждение email

- Настройка профиля

- Восстановление пароля

2. Пользовательские блоги

- Создание блога/Настройки

- Записи (wysiwyg)

- Комментарии

- Рейтинг блогов

3. Новости

- Комментарии

4. Интернет магазин

- Каталог

- Доставка

- Оплата

5. Видео

- Категории видео

- Поиск видео

- Flash плеер

- Загрузка, перекодировка

- Рейтинг

От вас цена и сроки за составление подборки.

Drupal
14 лет назад
Be3
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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