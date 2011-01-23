Добрый день. Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы. Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...
Парсить строку с котировками и выводить на сайте.
Написать маленький скрипт, который будет парсить информацию о котировках и отображать на сайте.
Брать отсюда: http://www.nasdaq.com/
http://gyazo.com/9fa99040e22efda3978b62820ae084f8.png
А на сайте будет такого вида: http://gyazo.com/5a181b6d2617446e4933536421e5a708.png
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