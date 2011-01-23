Парсить строку с котировками и выводить на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки154 просмотра

Написать маленький скрипт, который будет парсить информацию о котировках и отображать на сайте.

Брать отсюда: http://www.nasdaq.com/

http://gyazo.com/9fa99040e22efda3978b62820ae084f8.png

А на сайте будет такого вида: http://gyazo.com/5a181b6d2617446e4933536421e5a708.png

14 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DeMONiZ
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Рекомендую.
Все ОК

Заявки фрилансеров

DeMONiZ
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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