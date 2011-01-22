Восстановить пароль в phpmyadmin, сайт на Джумле

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Завершен6 заявок190 просмотров

Пароль от админки нужно востановить (поменять) желательно кто свободен сейчас

Joomla
14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сотрудничество с Алексеем очень понравилось, планирую и дальше работать с ним, так как ответственно подходит к заданию, быстро и чётко выполнил работу, еще раз спасибо
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, приятный человек. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад