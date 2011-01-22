Добрый день. Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы. Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...
Диаграмма (Chart Bar) + Ajax + php
Необходима диаграмма (Chart Bar), а также Ajax скрипт для вставки новых значений.
Описание диаграммы:
Каждая полоса имеет свой цвет, а также при наведении показывает статистическую информацию (задается в параметрах со значениями). Пример: http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/bar-filled-chart.php.
Приложен файл с графическим видом диаграммы. Отступы между полосами должны быть одинаковыми. Цвет у полоски сплошной.
Наличие устанавливаемых параметров:
1. Максимальное количество значений на диаграмме, , ОРИЕНТИРОВОЧНО будет 150 значений
2. Ширина полосы на диаграмме
3. Ширина отступа
Ajax скрипт, логика работы:
1. Запускается каждые 3 секунды (опционально)
2. Запускает файл php , если вернулось false тогда на пункт 1,
если вернулись значения, тогда пункт 3.
3. Запускает метод диаграммы Chart.Append() с параметрами для вставки нового значения.
Вставка нового значения Chart.Append():
1. Проверяется, достигнуто ли максимальное количество значений на диаграмме, если да, тогда из массива значений удаляем первый элемент и вставляем новое значение в конец (FIFO). Если не достигнуто максимального значения, тогда вставляем значение в конец.
От вас необходимо:
1. Диаграмма с описанными выше возможностями
2. Ajax скрипт
3. Php скрипт – простой только для тестирования.
Предложите варианты диаграмм на базе open source (open-flash-chart, js chart ), либо ваш вариант. А также стоимость и сроки.
Что не нравиться в open-flash-chart - ширина полосок формируется автоматически в зависимости от ширины диаграммы.
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