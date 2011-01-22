Диаграмма (Chart Bar) + Ajax + php

Необходима диаграмма (Chart Bar), а также Ajax скрипт для вставки новых значений.

Описание диаграммы:

Каждая полоса имеет свой цвет, а также при наведении показывает статистическую информацию (задается в параметрах со значениями). Пример: http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/bar-filled-chart.php.

Приложен файл с графическим видом диаграммы. Отступы между полосами должны быть одинаковыми. Цвет у полоски сплошной.

Наличие устанавливаемых параметров:

1. Максимальное количество значений на диаграмме, , ОРИЕНТИРОВОЧНО будет 150 значений

2. Ширина полосы на диаграмме

3. Ширина отступа

Ajax скрипт, логика работы:

1. Запускается каждые 3 секунды (опционально)

2. Запускает файл php , если вернулось false тогда на пункт 1,

если вернулись значения, тогда пункт 3.

3. Запускает метод диаграммы Chart.Append() с параметрами для вставки нового значения.

Вставка нового значения Chart.Append():

1. Проверяется, достигнуто ли максимальное количество значений на диаграмме, если да, тогда из массива значений удаляем первый элемент и вставляем новое значение в конец (FIFO). Если не достигнуто максимального значения, тогда вставляем значение в конец.

От вас необходимо:

1. Диаграмма с описанными выше возможностями

2. Ajax скрипт

3. Php скрипт – простой только для тестирования.

Предложите варианты диаграмм на базе open source (open-flash-chart, js chart ), либо ваш вариант. А также стоимость и сроки.

Что не нравиться в open-flash-chart - ширина полосок формируется автоматически в зависимости от ширины диаграммы.