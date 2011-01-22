Организация трансляции FM-станции в Интернет

Есть радиостанция, вещающая в FM-диапазоне. Нужен человек, который сможет организовать онлайн-трансляцию радиоэфира на сайте радиостанции в формате Интернет-радио (опыт обязателен)

Будут рассматриваться только конкретные предложения со сроками и стоимостью.