Подключение платежной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Нужно подключить к сайту на Joomla/Virtuemart вот эту платежную систему. http://www.expercash.co.uk/

Дело в том что в перечне систем нету VirtueMart-а. http://www.expercash.co.uk/shop-systems/

Лицензия уже куплена.

В принципе если нужно, можно взять модуль для любой системы из списка и посмотреть, как подключена система и делать по аналогии.

Документация на английском для подключения сервиса прилагается.

Joomla
14 лет назад
altersack
66 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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