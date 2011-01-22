Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/
Подключение платежной системы
Нужно подключить к сайту на Joomla/Virtuemart вот эту платежную систему. http://www.expercash.co.uk/
Дело в том что в перечне систем нету VirtueMart-а. http://www.expercash.co.uk/shop-systems/
Лицензия уже куплена.
В принципе если нужно, можно взять модуль для любой системы из списка и посмотреть, как подключена система и делать по аналогии.
Документация на английском для подключения сервиса прилагается.
Заявки фрилансеров
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