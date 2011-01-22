Подключение платежной системы

Нужно подключить к сайту на Joomla/Virtuemart вот эту платежную систему. http://www.expercash.co.uk/

Дело в том что в перечне систем нету VirtueMart-а. http://www.expercash.co.uk/shop-systems/

Лицензия уже куплена.

В принципе если нужно, можно взять модуль для любой системы из списка и посмотреть, как подключена система и делать по аналогии.

Документация на английском для подключения сервиса прилагается.