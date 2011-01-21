Мультимедиа проект

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Есть проект на 6ом друпале. Загрузка файлов mp3, компоновка их в плейлисты, вывод на экран в виде контента.

Необходимо привести его в порядок. Красиво организовать формы для загрузки, оптимизировать главную страницу.

14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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