Имеем переопределенный каталог через template.php требуется добавить количество категорий после каждой категории.
Система онлайн обучения
Необходимо сделать сервис по следующему описанию. Допустимо сделать сервис на базе Wordpress или другого движка, либо - написать "с нуля":
- Главная страница - просто форма авторизации или регистрации.
- К главной странице подключен непосредственно функционал регистрации-авторизации пользователей.
- Сразу после авторизации, пользователь попадает в личный кабинет. В личном кабинете ему показывается видео-плейер. Пользователь может выбирать из выпадающего списка серию нашего сериала, и просматривать ее. Пример подобного плейера можно посмотреть на странице http://www.ex.ua/view/3901838?r=1541438 (кнопка "смотреть он-лайн") То есть - важное требование, чтобы пользователь мог просмотреть все серии сериала прямо на одной странице.
- Под плейером пользователю выдается большая кнопка "Выполнить задание". Кнопка неактивна до тех пор, пока пользователь не просмотрит всю серию до конца. Как только пользователь просмотрел серию до конца. Следующая серия - подгружается, но - просмотреть ее нельзя. Если пользователь пытается нажать кнопку "Плей", ему выдается сообщение: "Выполните задание, или просмотрите серию еще раз. Для эффективного обучения можно просматривать только одну серию в день". Просмотреть только что просмотренную серию он может, а новую - только на следующий день.
- Если пользователь нажимает кнопку "Выполнить задание", ему выдается поп-ап окно редактора с нашими вопросами, в которое он может вводить свои ответы. Предполагается, что в поп-ап окне будет именно WisiWig редактор, в который мы вставим наше задание, но пользователь не может отредактировать вставленный нами текст, а только дописать свои ответы.
- У окна редактора с заданиями есть две кнопки "Завершить позже" (по нажатии на которую редактор закрывается, но сохраняет введенные пользователем ответы) и "Отправить на проверку". Кнопка "Отправить на проверку" становится кликабельной только если пользователь ответил на все вопросы.
- После того, как пользователь нажимает "Отправить на проверку", ему выдается сообщение о том, что "Ваш ответ принят, ждите проверки".
- После отправки задания "На проверку" пользователь больше не может нажать кнопку "Выполнить задание", а текст его ответа поступает нашим модераторам, которые проверяют, делают свои комментарии, поправки, и отправляют обратно пользователю.
- Пользователь получает результат проверки и может с ним ознакомиться.
Просьба указывать сроки на выполнение задачи, опыт работы, предполагаемую стоимость.
Заявки фрилансеров
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