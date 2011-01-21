Система онлайн обучения

Необходимо сделать сервис по следующему описанию. Допустимо сделать сервис на базе Wordpress или другого движка, либо - написать "с нуля":

- Главная страница - просто форма авторизации или регистрации.

- К главной странице подключен непосредственно функционал регистрации-авторизации пользователей.

- Сразу после авторизации, пользователь попадает в личный кабинет. В личном кабинете ему показывается видео-плейер. Пользователь может выбирать из выпадающего списка серию нашего сериала, и просматривать ее. Пример подобного плейера можно посмотреть на странице http://www.ex.ua/view/3901838?r=1541438 (кнопка "смотреть он-лайн") То есть - важное требование, чтобы пользователь мог просмотреть все серии сериала прямо на одной странице.

- Под плейером пользователю выдается большая кнопка "Выполнить задание". Кнопка неактивна до тех пор, пока пользователь не просмотрит всю серию до конца. Как только пользователь просмотрел серию до конца. Следующая серия - подгружается, но - просмотреть ее нельзя. Если пользователь пытается нажать кнопку "Плей", ему выдается сообщение: "Выполните задание, или просмотрите серию еще раз. Для эффективного обучения можно просматривать только одну серию в день". Просмотреть только что просмотренную серию он может, а новую - только на следующий день.

- Если пользователь нажимает кнопку "Выполнить задание", ему выдается поп-ап окно редактора с нашими вопросами, в которое он может вводить свои ответы. Предполагается, что в поп-ап окне будет именно WisiWig редактор, в который мы вставим наше задание, но пользователь не может отредактировать вставленный нами текст, а только дописать свои ответы.

- У окна редактора с заданиями есть две кнопки "Завершить позже" (по нажатии на которую редактор закрывается, но сохраняет введенные пользователем ответы) и "Отправить на проверку". Кнопка "Отправить на проверку" становится кликабельной только если пользователь ответил на все вопросы.

- После того, как пользователь нажимает "Отправить на проверку", ему выдается сообщение о том, что "Ваш ответ принят, ждите проверки".

- После отправки задания "На проверку" пользователь больше не может нажать кнопку "Выполнить задание", а текст его ответа поступает нашим модераторам, которые проверяют, делают свои комментарии, поправки, и отправляют обратно пользователю.

- Пользователь получает результат проверки и может с ним ознакомиться.

Просьба указывать сроки на выполнение задачи, опыт работы, предполагаемую стоимость.