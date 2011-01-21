Аудит безопасности сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Требуется провести развернутый аудит безопасности сайта для выявления уязвимостей разного уровня и предложение по их прикрытию.

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров