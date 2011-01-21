Настроить 301 редирект для определенных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Задача.

Есть сайт www.1001ruchka.ru

Есть раздел:

http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2

Но яндекс держит в индексе эту страницу как:

http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2

Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был 301 редирект на /index.php?categoryID=2

Соискателям просьба писать в ICQ: 6-228-14-50

14 лет назад
pokuri
44 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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