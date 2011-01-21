Скрипт для выравнивания сайта по вертикали

Конструкцию сайта можете посмотреть на скрине (example.jpg) или здесь http://artworks.com.ua

Прошу меня извинить за столь детальное описание задания, просто уже просил знакомого программиста сделать этот скрипт, в итоге сделали совершенно не то, что просил...

Нужен скрипт, выравнивающий сайт по вертикали с учетом свободного места на экране.

Свободное место - это вся высота экрана браузера минус 670 пикселей (высота сайта).

То есть, например, при разрешении 1280на1024 свободное место будет 930-670=260px (930 - размер окна в опере без тулбаров).

Так вот, нужен скрипт, рассчитывающий свободное место и задающий верхний отступ для сайта размером 30% от величины свободного места. В случае с разрешением 1280на1024 это будет 30% от 260 = 85px.

Отступ должен подстраиваться при изменении размера окна браузера или, например, при переходе в полноэкранный режим.

Скрипт нужно будет вставить на каждую страницу сайта (он должен срабатывать до загрузки страницы, чтобы сайт не "прыгал" каждый раз при переходе между страницами), поэтому он должен быть как можно более компактным.