Приложение для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Необходимо создание игрового приложения, наподобии действующего приложения Покер-Шарк. (онлайн-покер)

14 лет назад
Dimchezzz
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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